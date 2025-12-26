大規模災害で他県に派遣された際、現場で協力して対処できる能力をつけるため、佐賀、長崎両県警は9、10日、初めて合同での災害対応訓練を佐賀県内で行った。両県警の機動隊員ら約60人が参加し、災害への対処能力を高め合った。佐賀県警の呼びかけで実施され、報道陣に公開された10日は、災害によって被災者が建物内に残されたという想定で行われた。隊員らは3階建ての屋上からロープを下ろし、レスキュー車と結び付けて固定す