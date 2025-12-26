農畜産物の生産に必要な燃油や飼料などの価格高騰を受け、JA佐賀中央会の幹部が10日、県庁を訪れ、山口祥義知事に物価高対策への支援を要請した。山口知事は「農業者は物価高騰で厳しい状況にある」と述べ、対応する方針を示した。要請書では、飼料やハウス栽培に使う「農業用A重油」や被覆資材などの高騰に対する支援策を要求。また乾燥調整施設や選果場といった共同施設の建設費についても、国の補助の前提となる県の支援を