佐賀県みやき町監査委員は25日、町営プール「北茂安B＆G海洋センター」など町営2施設で徴収した計約242万円の施設利用料が不明になっている問題を巡り、町に適切な対応を求めた住民監査請求を棄却した。「警察に被害届が提出されている案件であり、まずは警察での対応を待たざるを得ない」としている。監査請求人で、岡毅町長と関係職員に損害の補填（ほてん）を要求している同センター長の塩川正隆氏（81）は、報道陣に「納得