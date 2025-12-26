テレ東では12月31日（水）午後4時から「第58回 年忘れにっぽんの歌」を放送いたします。【動画】最新曲と様々な情報をお届けする夕方の音楽情報番組！「歌のサンセット」テレ東が誇る年末恒例歌特番も今年で58回目。半世紀以上にわたり、日本を代表する歌手が誰もが口ずさめる名曲をお届けしてきました。今年は、昨年同様≪相模女子大学グリーンホール≫にて収録されたステージの模様に加え、なんと11年ぶりに一部生放送でお届け！