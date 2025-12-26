佐賀県唐津市は25日、勤務時間中に職場を抜け出して公用車を私的に利用したとして、北波多市民センター長（副部長級）の男性職員（58）を停職1カ月の懲戒処分とし、課長級に降格する分限処分にした。市によると、市議会定例会が開かれていた9〜10月中の5日間、市役所本庁舎に待機せねばならない時間帯に公用車を使って自宅に戻っていたという。また、市は24日、9月27日に市内で酒気帯び運転したとして道交法違反罪が確定した消