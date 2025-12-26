佐賀県小城市は25日、本年度までの約20年間の軽自動車税について、車両28台の計26万3300円を過少に、同9台の計5万6千円を過大に徴収するミスがあったと発表した。市によると、車両登録の際に職員が排気量など種別登録を誤っていたという。市は年明け以降、対象者に謝罪し、過少分は3年の時効が成立していない16台分計9万2900円を追徴する。過大分の時効は5年で、3台分計1万4500円を還付する。南里隆市長は「納税者へ多大なるご迷