女性の政治参画について考えるセミナーが21日、佐賀市のアバンセであった。全3回の連続講座の最終回で、伊万里市議の盛泰子さん（70）と江北町議の酒井明子さん（54）が登壇。経歴は異なるものの、ともに「政治と生活はつながっている」との信念を元に取り組んできたことを、参加した14人に解説した。県女性議員ネットワークの代表も務める盛さんは、東京出身で、結婚を機に伊万里市に移住した。図書館づくりの市民運動に関わ