JAグループ佐賀は24日、今年の全国高校ラグビー大会に佐賀県代表として出場する佐賀工ラグビー部に、県産米と佐賀牛を贈呈した。大会は27日に東大阪市花園ラグビー場（大阪）で開幕する。滞在する宿舎に持ち込んで選手たちのエネルギーに変え、30日に控える初戦に臨む。贈呈したのは、佐賀牛12キロと県産のブランド米「さがびより」100キロともち米「佐賀よかもち」30キロ。佐賀牛は宿舎での焼き肉に、もち米は新年会の餅つき