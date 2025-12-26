男子の福岡第一が持ち味の「堅守速攻」で一気に勝負を決めた。6点リードで迎えた第3クオーター（Q）。激しい守備からボールを奪って、素早い攻撃を何度も繰り出した。このQは一挙39得点で流れを完全に呼び込んだ。終わってみれば104得点と大台に乗せての快勝。井手口監督は「良い形でできたのかな」と振り返った。3回戦は正智深谷（埼玉）と対戦する。