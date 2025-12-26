持ち前の豊富な運動量を基にした堅固な守備を武器に、2年ぶりの8強の舞台に到達だ。女子の東海大福岡が新潟産大付を34点に抑えて撃破。主将の東口（3年）は「目標は日本一。しっかりと勝ち切れて良かった」とうなずき前を見据えた。攻守で東口がチームをけん引だ。第1クオーター（Q）では鋭いドリブルなどで攻め込み、このQだけで9得点。勢いに乗せると、最終的にチーム1位の11得点を挙げたが「出だしは良かったが、後半は（攻