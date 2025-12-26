迷いを振り切り、積極的なプレーで精華女子に流れを呼び込んだ。2点を先行された第1クオーター序盤。司令塔役の盛山（3年）はオフェンスリバウンドを奪うと、果敢に同点の2点シュートを決めた。思い悩んでいた心が、すっと晴れた。「みんなが思い切ってやってこいと、声をかけてくれたおかげで、思い切ってやることができた」。その後も3点シュートを沈めるなどして攻撃をけん引。終わってみればチーム2位の16得点を挙げ、鳥取