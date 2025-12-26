男子の福岡大大濠が同校初の大会連覇に向け順当に16強入りを果たした。第2クオーターに高い強度を保った守備を展開。羽黒を8点に抑えて、ゴール下の攻防でも優位に立って点差を広げた。チーム最多24得点で勝利に貢献したエースの本田（2年）は「まずまず点数は取れているが、もっと取っていきたい」と話した。3回戦では開志国際（新潟）と対戦する。