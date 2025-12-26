J1福岡は25日、FW岩崎悠人（27）が来季J1に昇格する長崎に完全移籍すると発表した。日本代表歴もある岩崎は当時J1の鳥栖から昨季加入。加入2年目の今季はリーグ戦34試合に出場して1得点を記録した。岩崎は福岡を通じて「どんな時も熱く、温かく応援していただいたことは、僕のサッカー人生において大きな財産」、長崎を通じて「チームの勝利、目標達成のために、自分の持てるすべてをピッチで表現する」とコメントした。