ソフトバンクから自由契約となった有原航平投手（33）が、日本ハムに入団することが25日、分かった。6季ぶりの古巣復帰となる。ソフトバンクは残留要請を続けていたが、永井編成育成本部長が「お断りの連絡がありました」と24日に連絡があったことを明かした。有原は日本ハム、米大リーグを経て2023年にソフトバンクに入団し、今季で3年契約が満了した。契約満了時に自由契約となる条項を盛り込んでいたため、2日に公示された