ITTF(国際卓球連盟)は25日までに、最新の世界ランクを発表しました。2025年第52週は獲得・失効ポイントがなく、16日に発表された世界ランキングから順位に変動はありませんでした。4位をキープしている張本智和選手は、年間王者を決めるWTTファイナルズで初優勝を達成。日本時間14日の準決勝で世界ランク2位の中国・林詩棟選手を倒すと、決勝では過去1勝2敗で負け越していたスウェーデンのモーレゴード選手に4-2で勝利するなど、日