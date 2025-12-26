日中関係が冷え込む中、中国政府が中国国内の旅行会社に対し、日本行きの旅行者をこれまでの「6割」にまで減らすよう指示をしていたことがわかりました。『news zero』が中国人観光客が多く訪れる京都のホテルを複数取材すると、ある変化が起きていました。■京都に“変化”「大勢の団体はあまり見なくなった」岩崎陽アナウンサー(news zero)「料亭などが立ち並ぶ通り、外国人観光客の姿も多く見られます」25日夜、『news zero』