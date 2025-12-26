米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（ニューヨーク市）が２４日（日本時間２５日）に放送され、新日本プロレスのゲイブ・キッド（２８）が、宿敵のダービー・アリン（３２）を相手にまたしても凶行に走った。２０２５年のＡＥＷマットでは極悪軍「デスライダーズ」と共闘して暴れまわった。なかでもアリンとはリング内外で激しい抗争を展開。１１月１２日のチーム対抗戦「ブラッド＆ガッツ」にもデスライダーズの助っ