参政党が永田町の?再生工場?となってきた。参政党は２５日、元自民党の中川俊直元衆院議員、元航空自衛官の宇都隆史元参院議員の政調会長補佐への就任を発表した。自民党出身者だらけの状況に神谷宗幣代表は苦笑したが、ワケあり元議員はまだまだ増える見込みだ。参院選で当選した梅村みずほ氏は元日本維新の会、安藤裕氏は元自民党の国会議員で党の躍進につながったが、選挙後も神谷氏のスカウト活動は止まらず、「このハゲ