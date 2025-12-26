岐阜県揖斐川町と本巣市の山中で女性2人の遺体が見つかり、女と内縁の夫が逮捕された殺人・死体遺棄事件で、岐阜地検は女の殺人容疑について不起訴としました。神原美希被告(36)ら2人は去年12月から今年8月にかけ、可児市の女性(当時33)を殺害して揖斐川町の山中に遺体を遺棄したほか、愛知県常滑市の女性(当時53)も殺害し本巣市の山中に遺体を遺棄したとして、殺人と死体遺棄の疑いで逮捕されていました。これら2つの事件に