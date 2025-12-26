「高羽さんの知っている人です。誰だか分かりますか？」1999年、名古屋市西区の自宅アパートで高羽奈美子さん（当時32歳）が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された安福久美子（69）容疑者。名古屋地検は11月14日から、刑事責任能力の有無などを調べるため、鑑定留置を実施している。自ら出頭し、取り調べにも素直に応じているものの、いまも殺害した動機は謎のまま。高羽奈美子さんの夫・悟さんの証言や、精神科医の分析と共に