「ホープフルＳ・Ｇ１」（２７日、中山）アイビーＳ勝ちのアンドゥーリルは２５日、６枠１２番と少し外めの枠に決まった。福永助手は「枠順は決められた枠で戦うだけです」とコメント。２０００メートルの距離は今回が初めてとなるが、「折り合いが鍵となりそうです。さらにメンバーの強くなるＧ１で、どれだけ能力を発揮することができるかですね」とポイントを挙げた。