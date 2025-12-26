「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）公開枠順抽選会が２５日、都内のホテルで行われた。レガレイラの枠順は６番目に抽選の順番が回ってきた。引いたのはルメール。「真ん中ぐらいがいいと思う」と右手を使って臨み、手にしたのは３枠５番。その数字を見るなり「パーフェクト」と満面の笑みで喜びを爆発させた。１年ぶりにコンビを組む相棒は、牝馬として史上初の連覇が期待されている。枠順の有利不利が大きいコース形態とあ