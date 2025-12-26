ドトールでは、2025年12月26日と27日に「感謝デー」を開催します。コーヒー豆のまとめ買いもお得ドトールが実施する「感謝デー」、2025年最後の12月は26日と27日に開催されます。対象日には、コーヒー豆をはじめ、ドリップカフェやリキッドコーヒーなどが10％オフで購入できます。なお、コーヒー豆（200g）をまとめて購入するとお得になるキャンペーンも実施。2袋で4％オフ、3袋で6％オフになります。ギフトなど一部対象外の商品も