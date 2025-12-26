三井不動産は2027年春以降、「ららぽーと柏の葉」の飲食機能強化や共用部改修を中心とした大規模リニューアルを実施。周辺エリアの人口増加に伴い、より快適で利便性の高い施設への進化を目指します。年末年始には、最大90％オフとなる「ららぽーとバーゲン」や、おみくじ入りどら焼きの配布、柏レイソルの「レイくん」によるグリーティングなど、家族で楽しめるイベントが盛りだくさんです。「ららぽーと柏の葉」はどんなところ？