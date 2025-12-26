ブンデスリーガで優勝経験もあるクラブへの移籍が破談していたようだ。セルティックの前田大然は昨夏、移籍を志願したがクラブに認められなかった。この事実を明かして以降、冬の前田移籍の可能性は高いとの見方は少なくない。昨季、古橋亨梧の退団後に得点力を爆発させ、戴冠に大きく貢献した前田には、様々なクラブが関心を寄せたと言われている。セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、マーク・グイディ記者