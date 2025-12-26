MLB公式サイトは日本時間25日、球団の担当記者が協力し2025年シーズンの各チーム最高の勝利を発表。6球団がドジャースとの試合を選びました。ア・リーグ東地区、オリオールズは日本時間9月7日の試合を選出。この日はドジャースの山本由伸投手を相手に9回までノーヒットノーランを継続されます。あと1アウトとされましたがホリデー選手がホームランを放ち大記録を阻止、山本投手が降板すると、リリーフ陣を打ち崩しサヨナラ勝利を収