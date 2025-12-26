戦国武将、明智光秀ゆかりの地、そして、豊かな恵みをもたらしてきた清流・木曽川。そんな歴史と自然が魅力のまち、岐阜県可児市。その可児市に学校を構えるのが、全国高校サッカー選手権・岐阜大会を7連覇し、全国大会の切符をつかんだ帝京大可児。12月29日の全国大会1回戦では、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで大阪代表の興國と対戦する帝京大可児の応援したい5つのポイントを紹介します。1.全国レベルへと成長する部活動