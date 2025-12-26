26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比30円安の5万490円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万407.79円に対しては82.21円高。出来高は433枚だった。 TOPIX先物期近は3427ポイントと前日比変わらず、TOPIX現物終値比9.02ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50490 -30 433 日経225mini