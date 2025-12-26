◇バスケットボール ウインターカップ2025 (12月23日〜29日)高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」は25日、男子の2回戦、16試合が各地で行われました。夏のインターハイ優勝校で第1シードの鳥取城北は、東海大相模と接戦を演じ、80-75で勝利。第4シードの北陸は、京都精華学園にゲーム終盤までリードを許し、第4クオーターで必死の追い上げをみせますが、78-76とわずか2点差で敗れました。第2シードの八王子学園