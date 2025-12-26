ＭＢＳの独自調査で政治資金収支報告書が２１４の政治団体で未提出だったことが判明しましたが、その後取材を進めると岩手県の陸前高田市の市長の政治団体が２年連続で収支報告書が未提出で解散させられていますが、その繰越していた１３０万の行方がわからない状態だということです。“消えた１３０万円”の行方はどうなっているのか、陸前高田市長へ直撃取材しまいました。２１４の政治団体が「政治資金収支報告書」２年連続