「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）公開枠順抽選会が２５日、都内のホテルで行われ、スペシャルゲストとして俳優の竹内涼真と見上愛が抽選に参加した。竹内は「今年初めて見る景色で異様なエネルギーがある。ファンの皆さん、文句は受け付けます」と宣言し、一発目でミュージアムマイルを引いた。その後もダノンデサイル、メイショウタバルと人気馬を連続で引き当て、「いい雰囲気といい緊張感で楽しかったです。僕は今、ど