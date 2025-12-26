「ホープフルＳ・Ｇ１」（２７日、中山）先週の朝日杯ＦＳをカヴァレリッツォで制した吉岡辰弥調教師（４９）＝栗東＝が、２週連続のＧ１制覇に挑む。送り出すジャスティンビスタは、カヴァレリッツォと同じくサートゥルナーリア産駒。自身が角居厩舎の調教助手時代に担当し、１８年ホープフルＳを制したゆかりのある馬の産駒で２歳Ｇ１連続奪取へ。来春のクラシック戦線を見据えて、勇躍東上する。朝日杯ＦＳをカヴァレリッ