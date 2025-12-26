「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）公開枠順抽選会が２５日、都内のホテルで行われた。１番手に名前を呼ばれ、会場を沸かせたミュージアムマイル。サラッと２枠４番を引き当てたＣ・デムーロは「ベリーハッピー。一番最初に引くので緊張したけど、４番でうれしいし、後入れでいいと思う。グッドナンバー」と笑顔を見せた。秋３戦目を迎える今年の皐月賞馬。高柳大師は「いつも通り順調で調子は良さそう。（ジョッキーには）