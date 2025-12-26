「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）公開枠順抽選会が２５日、都内のホテルで行われた。３番目に順番が来た昨年のダービー馬ダノンデサイル。戸崎圭と安田師が手を握り合ってつかんだ枠は５枠９番だった。「内も外も見ながら行けるかな。道中のリズムが大事だと思っています」と戸崎圭は納得の表情。帰国初戦のジャパンＣは３着だったが、安田師は「前走を踏まえて、リラックスできるように心掛けて調教に取り組んでいるんで