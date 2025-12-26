ソフトバンクの牧原大が25日、みずほペイペイドームで契約更改交渉に臨み、5000万円増の年俸1億5000万円プラス出来高払い（金額は推定）でサインした。変動制の3年契約で、来季が契約最終年となる。今季はプロ15年目で初めて規定打席に到達し、打率・304で育成出身初の首位打者を獲得。二塁手のベストナインとゴールデングラブ賞にも輝いた。チーム事情に応じ外野手としても存在感を示した背番号8は「今年の成績を超えたい。（