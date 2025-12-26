2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（10月22日配信記事を再掲。記事は原文ママ）10月21日、明治の冬期限定チョコレート『メルティーキッス』イメージキャラクターが、女優・新垣結衣から出口夏希に交代した。2011年から14年間、CM出演を続けてきた新垣の卒業に、ファンから悲しみの声があふれている。「例