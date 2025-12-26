小柄な選手の希望の星となる。日本ハムの山本拓実投手（25）が25日、エスコンで自主トレを実施。今季12球団の投手に限ればヤクルトの石川と並ぶ、現役最小タイの身長1メートル67と小柄な右腕は「野球少年たちに僕みたいに小さくてもできるんだよ、という姿を見せるのも大事かなと思う。僕が与えられた役割はそこ」と決意を新たにした。最近はオフシーズンに入り、トークショーなどでファンに一年間の感謝を伝える場が多い。中