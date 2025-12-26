「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）土壇場でチャンスをつかんだ。登録段階では繰り上がり順の４番目だったエキサイトバイオだが、回避馬が続出したことにより出走可能に。荻野極騎手（２８）＝栗東・フリー＝にとっては、デビュー１０年目にして初のグランプリ参戦となる。エキサイトバイオとはラジオＮＩＫＫＥＩ賞で初タッグを組み、いきなり重賞初制覇。秋初戦の菊花賞では、１３番人気ながら３着と改めて高い能力を示し