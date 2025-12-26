ソフトバンクは25日、ジーター・ダウンズ内野手（27）と再契約に合意したと発表した。今季は50試合出場で打率・226、4本塁打、18打点。選球眼にも優れ、数字以上に勝負強い打撃が光った。来シーズンが来日3年目となるダウンスは球団を通じて「来年もファンの皆さんの前でプレーするのが楽しみです。また優勝しましょう」とコメントを発表した。