「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）公開枠順抽選会が２５日、都内のホテルで行われた。園田で騎乗するため会場に来られなかった坂井から内の偶数番ゲットを託されていたシンエンペラーの矢作師。「友道くんや堀くんのおかげで気楽に引ける」と先に外枠を引いた陣営をイジり、会場の笑いを誘いつつ引き当てたのは１枠２番。その瞬間、指揮官は両拳にグッと力を込めた。「誰が見てもいい枠。ジャパンＣよりも状態が上がってき