2010年、祖母との温かい思い出を歌詞につづった『トイレの神様』で、人生が一変した。「2009年の終わりごろは、レコード会社からメジャー契約を切られるかもという瀬戸際でした。『次のアルバムがメジャーで出せる最後』という状況で、インディーズに戻るか、音楽はもうやめたほうがいいのか、人生に深く悩みました。でも、『またストリートライブをするような生活に戻ってもいいから、メジャーの最後は自分の思い出を詰め込ん