公開枠順抽選会が２５日、都内のホテルで行われた。春秋グランプリ制覇を狙う宝塚記念覇者メイショウタバルは、武豊が抽選に臨み３枠６番に決定。自身が０６年ディープインパクト＆２３年ドウデュースで制した時と同じ赤帽をゲットしてニヤリと笑みを浮かべた。一方、最大のライバルと目される昨年の覇者レガレイラは隣枠の３枠５番に決まった。金色のカプセルから運命の白い紙が取り出された。会場中が固唾（かたず）をのんで