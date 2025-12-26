愛知県豊田市で25日未明、バイクでパトロール中だった警察官が車にひき逃げされた事件で、73歳の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは日進市のパート従業員・川畑茂容疑者(73)です。川畑容疑者は25日午前5時前、豊田市天王町6丁目の県道で、バイクでパトロールをしていた豊田署地域課の男性巡査(25)を後ろから追い抜きざまにはねてケガをさせたにもかかわらず、逃げた疑いが持たれていま