会社の不正や腐敗した体質に気づいたら、早めに去るのが身のためかもしれない。投稿を寄せた50代男性（企画・マーケティング・経営・管理職）は、勤務先の異変を察知し、辞表を出したことがある。その勤務先は、かつては「天下りがでしゃばる体質ではなかった」。しかし、次第に天下り組が経営にも口を出すようになり、社内の雰囲気は悪化していく一方だった。（文：長田コウ）「売り上げは最盛期の1／4まで下がっている」会社に漂