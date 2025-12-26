冬のボーナス支給日を迎え、懐が温まった人も多いだろう。投稿を寄せた新潟県の50代男性（建築・土木技術職／年収1100万円）は、大幅なプラス査定で冬を迎えたそう。「額面184万5000円。ボーナス120万＋利益が出てるので特別ボーナス64万」通常のボーナス3か月分に加え、特別ボーナス1.5か月分が上乗せされたという。「手取り約129万円です」と明かしている。建築工事の現場監理という激務をこなしているようだが、それに見合うだ