人は新しい知識を学んでも、時間がたつと簡単に忘れてしまいます。試験前に詰め込んだ内容がすぐに抜け落ちたり、何度も読んだはずの文章を思い出せなかったりするのは珍しいことではありません。心理学の研究ではこうした忘却の仕方そのものに一定の傾向があることが知られており、学習内容を一度に詰め込むよりも時間を空けて復習した方が長期的な記憶保持につながる場合があるとされています。作家・研究者であるGwern Branwen