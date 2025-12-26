サッカー・J1のヴィッセル神戸FW宮代大聖選手と同MF鍬先祐弥選手が、病気や障がいと闘う子どもたちを支援するチャリティーイベントに参加。スポーツを通じて感じた思いを語るとともに、来シーズンへの抱負なども明かした。宮代選手と鍬先選手が参加した【「A BETTER FUTURE TOGETHER」チャリティイベントWith 楽天モバイル】は、楽天グループがスポーツをきっかけに社会課題の解決を目指す取り組みの一環として開催されたもの