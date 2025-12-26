今年もキャリコネニュースは2000本以上の記事を配信。その中から衝撃エピソードをピックアップしてお届けする。セルフレジで2度も疑われた女性。腕を掴んだ店員は「あ、そっか。ごめんねー」と誠意ゼロ。二度とその店に行かないと決めた、あまりに失礼な実態とは――。※※※人手不足を背景にセルフレジの普及が進んでいるが、便利な反面、万引き犯と間違われることもあるようだ。群馬県の40代女性は、「失礼のあまりその店に行か