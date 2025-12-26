今日26日(金)は強い冬型の気圧配置となり、上空には今シーズン一番強い寒気が流れ込む見込みです。日本海側を中心に広い範囲で雪が降り、特に近畿北部や山陰で積雪が急増する恐れがあります。また太平洋側にも雪雲の流れ込む所があるでしょう。積雪の急増や交通障害に警戒をしてください。日本海側は広く雪山陰や近畿北部などで積雪急増も今日26日(金)は低気圧が千島近海を発達しながら北へ進み、日本付近は強い冬型の気圧配置と