第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で東農大は、２年ぶり７１度目の出場となる。チームが掲げる「１６年ぶりのシード奪回」へ、１万メートルで日本学生最高記録（２７分２１秒５２）を持つエースの前田和摩（３年）が力走を誓った。昨年の箱根予選会は、肺気胸を患い出場できず、チームも本戦切符に１秒届かず泣いた。雪辱へ、今年１０月の予選会はチームトップの個人１４位と奮闘し、東農大の予選６位で出場に貢献。２区出